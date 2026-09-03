Maduro apela a su inmunidad y pide desestimar cargos en su contra en EE.UU.

Nicolás Maduro cuando fue detenido por Estados Unidos en enero de 2026.

El derrocado presidente venezolano Nicolás Maduro pidió a la justicia estadounidense desestimar los cargos en su contra, y apeló a su inmunidad como jefe de Estado, cuando cumple ocho meses detenido en Nueva York.

Maduro demostró que el tribunal de Nueva York que lleva adelante su caso "no es competente" para juzgarlo a él ni tampoco a su esposa Cilia Flores, también presa en Estados Unidos, según un documento presentado por sus abogados ante el tribunal de Nueva York.

Maduro, de 63 años, es acusado de cuatro delitos, entre ellos el de "narcoterorismo". Su juicio debe comenzar el 1 de junio de 2027.

Fue capturado junto con Flores el 3 de enero en Caracas, en una intervención militar estadounidense.

Desde entonces, su exvicepresidenta Delcy Rodríguez gobierna Venezuela de manera interna, bajo fuerte presión de Washington.

'Prisionero de guerra'

"Ningún tribunal estadounidense ha presidido jamás el juicio penal de un líder extranjero que fue reconocido por su propio país como jefe de Estado en ejercicio en el momento en que se presentaron los cargos", señala el texto de la defensa.

"La inmunidad de los jefes de Estados soberanos constituye un principio fundamental del derecho internacional", sostienen los abogados Barry Pollack y Anna Estevao.

Según el documento, Maduro tiene además derecho a inmunidad puesto que los cargos presentados en Estados Unidos abarcan el tiempo en que ejercía como presidente de Venezuela.

En su primera comparecencia ante el juez Alvin Hellerstein, el 6 de enero de 2026, Maduro clamó su inocencia, afirmó que seguía siendo el presidente de Venezuela y lanzó: "Soy un prisionero de guerra".

Maduro llegó por primera vez a la presidencia en 2013, tras la muerte del entonces presidente izquierdista Hugo Chávez.

Su hijo Nicolás Maduro Guerra asegura que se encuentra en buena forma y que dedica su tiempo al estudio de la Biblia.