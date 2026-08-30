Difunden fotos de Maduro desde prisión y un mensaje a su familia

Nicolás Maduro aparece en fotografías fechadas el 25 de junio y difundidas en sus redes el 30 de agosto de 2026, durante su reclusión en Nueva York.

La cuenta oficial de Nicolás Maduro difundió este domingo 30 de agosto de 2026 nuevas fotografías del exmandatario durante su reclusión en Nueva York, Estados Unidos. Las publicaciones incluyen un mensaje dirigido a sus nietos, familiares y seguidores.

Aunque las imágenes fueron divulgadas este domingo, llevan la fecha del 25 de junio de 2026. En ellas aparece vestido de gris, sonriente y haciendo con los dedos el signo de la “V”.

El mensaje difundido en sus redes

En el texto que acompaña las fotografías, Maduro expresa que mantiene la fortaleza durante su encarcelamiento:

“Quiero que sepan que estamos firmes” Nicolás Maduro, expresidente de Venezuela.

También agradece las expresiones de apoyo recibidas:

“Gracias infinitas por cada palabra, por cada gesto, por cada bendición” Nicolás Maduro, expresidente de Venezuela.

El mensaje presenta las fotografías como un obsequio para sus nietos, los niños y las personas que le expresan afecto. Además, menciona las oraciones y muestras de solidaridad que recibe.

Una referencia a Cilia Flores y Venezuela

Maduro incluye a su esposa, Cilia Flores, al enviar un abrazo a sus allegados y reafirmar su fe religiosa. El texto concluye con una referencia al futuro de su país.

Permanece recluido en Nueva York

Maduro se encuentra en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn, después de su captura en Caracas el 3 de enero de 2026 durante una operación estadounidense.

En Estados Unidos enfrenta un proceso judicial por cargos que incluyen narcoterrorismo, conspiración para importar cocaína y posesión de armas de guerra. Las fotografías y el mensaje fueron difundidos a través de sus cuentas; eso no permite establecer que él haya realizado personalmente las publicaciones desde prisión.