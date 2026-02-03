Manifestantes se organizan contra posible presencia de ICE antes del Super Bowl en EE. UU.

Antes de la celebración del Super Bowl 60, que se realizará el domingo 8 de febrero en el Levi’s Stadium de Santa Clara, California, grupos de activistas han convocado manifestaciones denunciando la posible aplicación de leyes migratorias del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE).

Organizaciones comunitarias y líderes locales reunieron a más de 100 personas en San José, condado de Santa Clara, el 2 de febrero, para expresar su rechazo a lo que consideran un aumento en la aplicación de la ley migratoria federal durante el evento deportivo. Durante la protesta, los asistentes portaron pancartas con lemas como “ICE fuera de la Bahía” y reclamaron solidaridad con las comunidades migrantes.

El grupo progresista MoveOn también planeó una manifestación frente a la sede de la NFL en Nueva York para entregar una petición a la liga bajo el lema “No ICE en el Super Bowl”, buscando que el organismo deportivo se pronuncie en contra de posibles operativos de inmigración asociados al evento

La controversia se da en un contexto de tensiones políticas en Estados Unidos sobre temas migratorios y de seguridad en eventos masivos. A pesar de las preocupaciones, los organizadores del Super Bowl y las autoridades han señalado que no existen operativos planificados de ICE vinculados al juego, y que el despliegue de seguridad federal será similar al de otros eventos de gran magnitud.