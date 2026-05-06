Miles protestan en Lima por supuesto fraude en las elecciones presidenciales

El candidato presidencial peruano del partido Renovación Popular, Rafael López Aliaga, asiste a una manifestación en Lima.

El ultraconservador presidencial Rafael López Aliaga encabezó el miércoles 6 de mayo de 2026 una marcha de millas de simpatizantes en Lima para reiterar su reclamo de nuevas elecciones, al denunciar un supuesto fraude en la primera vuelta del 12 de abril.

La protesta es la tercera que convoca el partido Renovación Popular en rechazo a los resultados oficiales parciales que colocando a su líder fuera de la segunda vuelta prevista el 7 de junio.

La marcha se inició al grito de "¡No al fraude!" o "¡Jurado Nacional, vergüenza nacional!".

Las primeras protestas arrancaron un día después de la elección, en medio de imputaciones de "fraude" contra la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) por las presuntas irregularidades en la organización y la logística de la votación.

"No es justo que con tantas irregularidades validen este resultado. Es un fraude, pido nuevas elecciones", dijo a la AFP Luis Chávez.

"Queridos hermanos vamos a hablar claro a todo ese grupete del Jurado Nacional de Elecciones, tan fácil no se la van a llevar", dijo López Aliaga antes de dirigirse con sus seguidores hacia la sede de la máxima autoridad electoral del país.

López Aliaga solicitó una nueva elección en Lima, ante los problemas logísticos que impidieron votar, según él, a millas de sus simpatizantes.

Jurado ratifica la fecha del balotaje

El Jurado Nacional de Elecciones rechazó el pedido y ratificó la fecha del balotaje.

Pese a ello, la autoridad electoral anunció el sábado que la primera vuelta será sometida a una auditoría informática.

Con el 98,5% de los votos escrutados, Keiko Fujimori lidera los resultados con el 17,1% de los sufragios.

El radical izquierdista Roberto Sánchez, con el 12%, y Rafael López Aliaga, con el 11,9%, se disputan el paso a la segunda ronda.

La diferencia entre ellos es de unos 24.000 votos, con ventaja para Sánchez.

Una misión de observadores de la Unión Europea informó que no encontró elementos que sustenten una "narrativa de fraude".