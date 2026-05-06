Posiciones de los ecuatorianos en Libertadores 2026: ¿cómo van LDU, IDV y Barcelona?

El panorama para los representantes tricolores en la CONMEBOL Libertadores 2026 presenta matices distintos tras completarse las primeras jornadas. Liga de Quito se posiciona como el líder del Grupo G con 6 puntos, consolidándose como el equipo ecuatoriano con mejor arranque tras su victoria ante Always Ready.

Copa Libertadores 2026 Posiciones Actualizadas - Clubes Ecuatorianos Pos Club Grupo PJ GD Pts 1° Liga de Quito G 3 +4 6 2° Independiente del Valle H 4 +3 7 4° Barcelona SC D 4 -2 3 Corte informativo al 6 de mayo de 2026

Por su parte, Independiente del Valle ocupa la segunda casilla del Grupo H con 7 unidades, manteniéndose en zona de clasificación directa. En contraste, Barcelona atraviesa un momento crítico en el Grupo D, ubicándose en la cuarta posición con apenas 3 puntos, lo que obliga al "Ídolo" a buscar resultados positivos en sus próximos encuentros ante rivales de peso como Boca Juniors para evitar una eliminación prematura en su año centenario.

Liga de Quito está protagonizando una fase de grupos sumamente ajustada dentro del Grupo G. Tras un arranque sólido con victorias ante Always Ready (0-1) en la altura de El Alto y frente a Mirassol (2-0) en Casa Blanca, el equipo sufrió un traspié reciente al caer 1-0 contra Lanús en Argentina.

Actualmente, los dirigidos por Tiago Nunes se mantienen en la pelea por el liderato con 6 puntos, empatados con Lanús y Mirassol, lo que convierte su próximo partido mañana 7 de mayo contra Mirassol en Brasil en una final anticipada para asegurar su cupo en los octavos de final. Aunque el rendimiento en la LigaPro ha sido irregular, la "U" busca apelar a su jerarquía internacional para dominar un grupo donde el gol diferencia será determinante.