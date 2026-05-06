Billie Eilish estrena concierto inmersivo en 3D dirigido junto a James Cameron

La cantante Billie Eilish llevará su gira mundial a la pantalla grande con el estreno de Billie Eilish – Hit Me Hard and Soft: The Tour (Live in 3D), una película-concierto inmersiva que llegará a los cines de Ecuador el jueves 7 de mayo de 2026.

La producción fue dirigida por James Cameron y codirigida por la propia artista, apostando por una experiencia audiovisual en formato 3D que busca transportar a los espectadores al interior del espectáculo.

Una experiencia cinematográfica inmersiva

La cinta fue filmada durante la gira mundial “Hit Me Hard and Soft”, que agotó entradas en distintas ciudades. Parte del material fue grabado en Manchester, Inglaterra, e incluye shows en vivo, interacción con el público y escenas detrás de cámaras.

Según la producción, algunos conciertos utilizaron hasta 17 cámaras para capturar cada detalle del escenario y generar una experiencia sensorial más envolvente.

El tráiler oficial adelanta imágenes exclusivas de las presentaciones, además de entrevistas y momentos personales de la cantante.

El tercer álbum de Billie Eilish

Hit Me Hard and Soft corresponde al tercer álbum de estudio de la artista y recibió siete nominaciones en la edición 67 de los Premios Grammy.

Con esta película, la producción busca combinar música, narrativa visual y tecnología cinematográfica avanzada para ofrecer una experiencia distinta a los fans.

Detalles del estreno en Ecuador