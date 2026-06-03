Venezuela necesita una nueva comisión electoral para celebrar comicios, dice Rubio

Marco Rubio habló sobre la situación de Venezuela ante la Cámara de Representantes.

Venezuela requiere de prensa libre y una nueva comisión electoral para celebrar elecciones con garantías, declaró este miércoles 3 de junio de 2026 el secretario de Estado, Marco Rubio, durante una audiencia en la Cámara de Representantes.

Cinco meses después del derrocamiento del presidente Nicolás Maduro, Venezuela se encuentra aún en una "fase de recuperación", antes de pasar a una etapa de transición política, explicó Rubio.

"Parte de la fase de recuperación es crear las condiciones para una prensa libre e independiente", aseguró el jefe de la diplomacia estadounidense. Según Rubio, hubo "un aumento en esa actividad", aunque "tiene que seguir creciendo".

El secretario de Estado mencionó además la necesidad de que los partidos políticos "se organicen y se movilicen, porque no se puede participar en una elección si no se ha tenido tiempo".

"Y se necesita un nuevo comité electoral. Lo hemos dicho repetidamente", concluyó.

Posibles comicios para finales de 2027 en Venezuela

Los congresistas preguntaron a Rubio sobre la posibilidad de que Venezuela pueda celebrar elecciones a finales de 2027, tras las polémicas presidenciales de 2024 que recondujeron a Maduro en el poder y no fueron reconocidas por Estados Unidos, la Unión Europea y países latinoamericanos.

"Nos gustaría verlo lo antes posible, pero la realidad, recuerden, es que han pasado cinco meses, no cinco años", argumentó.

El presidente Donald Trump ha mostrado repetidamente su entusiasmo con Venezuela tras la operación militar del 3 de enero que sacó del país a Maduro y a su esposa, ambos ahora pendientes de juicio en Nueva York.

El presidente considera que la actual líder del país, Delcy Rodríguez, está haciendo un "gran trabajo" con la apertura del sector petrolero a inversores, especialmente los estadounidenses.