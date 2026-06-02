Marco Rubio destaca a más de 12 países como aliados estratégicos de EE.UU.

Estados Unidos busca frenar el crimen organizado y la migración irregular

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, aseguró ante el Senado estadounidense, este martes 2 de junio del 2026, que América Latina atraviesa un momento de acercamiento con Washington.

Durante su intervención, destacó que más de una docena de países de la región trabajan actualmente junto a Estados Unidos en temas de seguridad y desarrollo económico. Ecuador figura entre los países mencionados dentro de esta nueva estrategia regional.

Rubio compareció ante el Senado para exponer los lineamientos de la política exterior de la administración del presidente Donald Trump. En su discurso afirmó que Estados Unidos debe mantener el liderazgo global, pero siempre orientado a proteger sus intereses nacionales.

El funcionario sostuvo que la política exterior estadounidense debe enfocarse en fortalecer la seguridad, la economía y la influencia internacional del país.

También señaló que el Gobierno estadounidense busca consolidar alianzas estratégicas en distintas regiones del mundo, especialmente en el hemisferio occidental.

La nueva política exterior de la administración Trump

Durante su intervención, Rubio afirmó que actualmente existe una coalición de países aliados que trabajan junto a Washington en asuntos relacionados con seguridad y prosperidad económica.

Según indicó, esta situación representa un cambio frente a años anteriores, cuando otras potencias ampliaron su presencia e influencia en América Latina.

El secretario de Estado señaló que, con excepción de algunos países como Cuba, Nicaragua y Venezuela, gran parte de la región mantiene gobiernos que buscan fortalecer la cooperación con Estados Unidos.

También mencionó que algunos países atraviesan procesos políticos internos que podrían influir en el rumbo de sus relaciones internacionales. En este grupo señaló a Brasil y Colombia, sobre este último indicó que su presidente, Gustavo Petro, ha resultado "problemático" con los intereses de EE.UU.

Rubio aseguró que esta nueva etapa abre oportunidades para impulsar proyectos conjuntos en materia de seguridad, comercio e intercambio económico, además de enfrentar amenazas comunes vinculadas al crimen organizado transnacional.

Ecuador forma parte del “Escudo de las Américas”

Las declaraciones del funcionario se producen tres meses después de que la Casa Blanca realizara la primera cumbre del "Escudo de las Américas", una iniciativa regional impulsada por Estados Unidos.

Según información oficial, el encuentro reunirá a representantes de doce países:

Argentina

Bolivia

Chile

Costa Rica

República Dominicana

Ecuador

El Salvador

Honduras

Panamá

Paraguay

Guyana

Trinidad y Tobago

La coalición tiene como objetivo coordinar acciones contra el narcotráfico, el crimen organizado transnacional y la migración irregular.

Además, busca fortalecer la cooperación entre los gobiernos participantes mediante estrategias conjuntas de seguridad.