México captura a sospechoso de asesinato de 10 trabajadores de una mina

El gobierno de México informó este martes que capturó a un sospechoso del secuestro y asesinato en enero pasado de 10 trabajadores de una minera canadiense en el violento estado mexicano de Sinaloa.

La secretaría de Seguridad indicó que Gabriel "N", alias Gabito, forma parte de un grupo de sicarios al servicio de la facción del cártel de Sinaloa controlada por los hijos de Joaquín "El Chapo" Guzmán, encarcelado en Estados Unidos.

Lo vinculan a la muerte de los empleados de la minera canadiense Vizsla Silver. Los trabajadores fueron confundidos por integrantes de un grupo antagónico, en medio de la guerra intestina que desde septiembre de 2024 protagoniza el cártel, designado organización terrorista por Washington.

La autoridad describió a Gabriel "N" como "generador de violencia" y jefe regional de la banda "Los Menores".

"Se le vincula con el homicidio de seis trabajadores y cuatro proveedores de una empresa minera ocurrido en enero de este año" y se le investiga por secuestro, extorsión, homicidio y delitos contra la salud, indicó la dependencia en su cuenta de X.

Durante su captura se le incautaron armas, municiones, drogas, dinero en efectivo y un vehículo.

Los trabajadores de Vizsla Silver, entre ellos ingenieros y geólogos, fueron tomados como rehenes por un comando armado el 23 de enero en el municipio de Concordia, en noroeste del país. Las autoridades hallaron sus restos en fosas clandestinas tras desplegar una búsqueda en la que participaron más de 1.000 efectivos de seguridad.