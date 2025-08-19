Un ecuatoriano que era bombero voluntario en Estados Unidos está detenido por migración

La Policía de Migración de EE.UU detuvo al ecuatoriano saliendo de su casa a inicios de agosto.

Milton Guamarrigra, un migrante ecuatoriano, de 43 años, y bombero voluntario en Portchester, Estados Unidos (EE.UU.) fue detenido por migración a principios de agosto de este año. Su historia se difundió por la cadena Univisión que habló con su familia sobre lo ocurrido.

Rosa Zhagui, su esposa, contó que antes de ser subido a la patrulla Milton pidió auxilio, pero ella no lo escuchó y se fue detenido. En imágenes de un video se puede ver que salió esposado y acompañado de uniformados.

Trabajaba como instalador de mármol, pero también tenía una orden de deportación. Por eso fue detenido fuera de su casa en el condado de Westchester, en Nueva York, por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE.UU. (ICE).

Guamarrigra es padre de tres hijos. De ellos dos son menores de edad. Actualmente se encuentra detenido y espera por la audiencia para definir si será o no deportado.

De acuerdo con ICE, sobre el ecuatoriano pesan tres cargos por conducir bajo los efectos del alcohol. La familia espera que salga en libertad bajo fianza mientras se resuelve su proceso de regularización. Él llegó a Estados Unidos hace 29 años junto a su esposa.