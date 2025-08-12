Miguel Uribe Turbay es velado en el Capitolio de Colombia y se decretó un día de duelo nacional

Una persona toma una fotografía a una imagen del fallecido senador y precandidato presidencial de Colombia, Miguel Uribe Turbay, este lunes 11 de agosto, en Bogotá.

El féretro del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, fallecido a consecuencia de un atentado sufrido hace dos meses, fue recibido con una marcha fúnebre y pañuelos blancos en el Salón Elíptico del Capitolio Nacional donde será velado hasta el próximo miércoles 13 de agosto del 2025.

Cubierto con la bandera de Colombia y cargado por oficiales de la Policía Nacional, el cajón entró al Capitolio por la Plaza Núñez, que comunica con la Casa de Nariño, sede presidencial, y detrás de él iban su esposa, María Claudia Tarazona; su padre, Miguel Uribe Londoño; su hermana María Claudia Hoyos Turbay y otros familiares.

Una vez dentro, el féretro lo instalaron frente a la tribuna de la presidencia del Congreso, flanqueado por soldados del Batallón Guardia Presidencial, y se interpretó el himno nacional de Colombia para comenzar la cámara ardiente.

"Con profundo dolor y tristeza despedimos hoy a un gran amigo, a un gran colega", dijo la primera vicepresidenta del Senado, Ana Paula Agudelo, quien hizo "un llamado enérgico para que se avance en las investigaciones y se haga justicia ante este magnicidio que ha conmovido al país".

Por su parte, el presidente de la Cámara de Representantes, Julián David López, señaló que Colombia "no va a ceder ni un centímetro ante la violencia" para que no se repitan hechos como el que costó la vida a Uribe Turbay, de 39 años y senador del partido de derecha Centro Democrático.

Una oración pronunciada por un sacerdote católico dio paso a un minuto de silencio con toque de corneta como parte de los honores militares.

Entre los asistentes al Capitolio esta noche para rendir tributo a la memoria del político, elogiado por "su entrega al servicio público y su compromiso con el país", estaban los expresidentes César Gaviria (1990-1994) y Juan Manuel Santos (2010-2018), acompañado de su esposa María Clemencia Rodríguez y de Estaban, uno de sus hijos.

Duelo nacional por un día en Colombia

El Gobierno colombiano decretó un día de duelo e izó a media asta la bandera en la Casa de Nariño, sede del Ejecutivo, en memoria del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, quien falleció esta madrugada, 64 días después de ser gravemente herido en un atentado.

"Decrétese duelo nacional por el término de un día, durante los cuales se izará el Pabellón Nacional a media asta en todos los edificios públicos del país, unidades militares y de policía y las embajadas de Colombia en el exterior", señala el decreto, firmado por el ministro del Interior, Armando Benedetti

El decreto de honores indica que Uribe Turbay, opositor al Gobierno del presidente Gustavo Petro, tuvo una larga trayectoria política como concejal de Bogotá, secretario de Gobierno de la capital y senador de la República, además de ser «precandidato presidencial para las elecciones a celebrarse en el año 2026 en Colombia».

Por eso, el "Gobierno nacional, en representación del pueblo de Colombia, considera necesario rendir justo y merecido homenaje a este ilustre colombiano", agrega el decreto.