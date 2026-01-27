Juez federal de EE.UU. bloquea deportación de Liam y su padre en Minneapolis

Fotografía cedida por Columbia Heights Public Schools, que muestra a un niño siendo detenido por agentes de ICE

El juez federal Fred Biery ordenó que el niño Liam de cinco años, junto a su padre ecuatoriano no podrán ser deportados o transferidos tras la detención por parte de agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE) en Minneapolis.

Liam Conejo Ramos, de 5 años, fue separado de su familia en la entrada de su casa en un suburbio de Mineápolis, después de que agentes federales detuvieran a su padre, Adrián Alexander Conejo Arias y padre e hijo permanecen desde entonces en un centro de detención de San Antonio, en Texas.

La cadena noticiosa CBS de EE.UU. señaló que la orden del juez a cargo del caso, bloquea cualquier posible intento de ICE de deportar a Liam y su padre "hasta nuevo aviso desde esta Corte".

A esta disposición se suma la prohibición que el menor ecuatoriano y su padre sean trasladados del Centro de Detención de Texas en el que actualmente se encuentran, "durante la duración de esta litigación o hasta nueva orden de esta Corte".

Por su parte, el Departamento de Seguridad Nacional, encargado de supervisar inmigración en EE.UU., aseguró que el padre del niño es un inmigrante indocumentado ecuatoriano y que los agentes se llevaron al niño porque el propio padre dijo que quería que se quedara con él.

Sin embargo, el abogado de la familia sostiene que el arresto de ambos fue ilegal ya que Conejo no cometió ningún delito y siguió «todos los protocolos establecidos» para solicitar asilo legalmente en Estados Unidos, incluyendo «presentarse a todas las audiencias judiciales» programadas.