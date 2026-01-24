Consulado sigue las detenciones de migrantes ecuatorianos en Minneapolis tras operativos de ICE

Las recientes detenciones de ciudadanos ecuatorianos durante operativos migratorios en Minneapolis activaron el seguimiento del Consulado del Ecuador en esa ciudad, detalló la Cancillería este sábado 24 de enero del 2026.

Según dijo, desde que el Gobierno de Estados Unidos intensificó los controles migratorios en Minneapolis, la representación consular ecuatoriana ha monitoreado de forma constante la situación de los connacionales aprehendidos, en coordinación con la Embajada del Ecuador y con oficinas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés).

Entre los casos recientes figuran los de Elvis Joel Tipán Echeverría y su hija de dos años, identificada como C.R.T.V., así como el de Rosa Florinda Llangari Tenecora y su hijo Joffe Alexander Jara Llangari, detenidos entre el 23 y 24 de enero.

Tras confirmar la información con ICE, el Consulado informó que la niña Chloe Renata T.V. se encuentra actualmente con su madre en la ciudad de Minneapolis, mientras se mantiene el seguimiento al proceso migratorio del padre.

Ofrecen apoyo psicológico

Otro de los casos que permanece bajo observación es el del menor Liam Conejo, de cinco años, y sus padres, Alexander Conejo Arias y Erika Pamela Ramos. En este contexto, las autoridades consulares señalaron que se estableció contacto con familiares en Ecuador, a quienes se ofreció apoyo social y psicológico. Sin embargo, el Consulado en Houston confirmó que Alexander Conejo Arias indicó que no requiere asistencia consular.

De acuerdo con la información disponible, las oficinas consulares ecuatorianas en Estados Unidos mantienen abiertas sus líneas de emergencia para atender a connacionales detenidos por motivos migratorios y se mantienen en contacto con ICE para conocer el estado de los procesos judiciales que se abren tras estas detenciones.