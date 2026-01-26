Familia de niño ecuatoriano detenido en EE.UU. pidió a Estado no intervenir, según Canciller

En Minneapolis se mantienen las protestas en contra de las redadas antimigrantes del ICE.

La canciller ecuatoriana, Gabriela Sommerfeld, aseguró que la familia de Liam Conejo, el niño de cinco años detenido en Minneapolis por el servicio de migración (ICE), pidió que el Estado no intervenga tras su detención en Estados Unidos.

Sommerfeld se refirió brevemente a este tema este lunes 26 de enero de 2026, y agregó que el Ecuador mantiene constante comunicación con las autoridades estadounidenses para monitorear la situación de todos los migrantes ecuatorianos detenidos.

"Cada caso es particular, hay casos de ecuatorianos que están en estatus de petición de asilo y nos han pedido que el Estado ecuatoriano no intervenga", dijo la Canciller.

En el caso de Liam, detenido tras salir del preescolar el 20 de enero, Sommerfeld aseguró que su familia ha pedido no intervenir a pesar de que padre e hijo permanecen detenidos en un centro de Texas.

"Lo que da prioridad el padre es su trámite de asilo, y está con un abogado. El abogado nos ha pedido que no intervengamos y la familia nos ha cancelado las reuniones, y a pesar de ello las autoridades ecuatorianas están en contacto con las de Estados Unidos para velar por la integridad no solo del niño, sino también de los adultos", dijo Sommerfeld.

Al mismo tiempo, Sommerfeld aseguró que la Cancillería se ha mantenido en contacto con la familia Conejo desde el "minuto cero, desde el mismo momento en que ha sucedido" la detención del menor y su padre.

El arresto del niño ocurrió en Minneapolis, donde los agentes de ICE permanecen desde inicios del año en una de las más grandes operaciones contra migrantes, en la dos ciudadanos estadounidenses fue asesinados por disparos de los uniformados.

El niño fue detenido el 20 de enero de 2026 cuando ICE ejecutó una operación para capturar a su padre, Adrian Alexander Conejo Arias, "un inmigrante ilegal de Ecuador que fue LIBERADO en los EE. UU. por la administración Biden", informó en su momento el Departamento de Seguridad Nacional (DHS).