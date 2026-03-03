Irán eligió como nuevo líder supremo a Motjaba Jameneí, hijo de Alí Jameneí

El medio Irán International reportó que la Asamblea de Expertos eligió a Mojtaba Jameneí como nuevo líder supremo de la República Islámica de Irán.

La Asamblea de Expertos que habría sido atacada con misiles en horas de la mañana por Estados Unidos e Israel continuó con el acto y bajo presión de la Guardía Revolucionaria eligió al hijo del asesinado líder, Alí Jameneí.

¿Quién es Mojtaba Jamenei, hijo de Ali Jamenei?

Mojtaba Jamenei tiene 56 años y es el segundo hijo de Ali Jamenei, según información recopilada por la CNN.

El nuevo líder supremo de la República Islámica de Irán, es conocido por tener fuertes vínculos con el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC, por sus siglas en inglés).

Mojtaba fue sancionado por Estados Unidos en 2019 cuando fue incluido en la lista negra debido a que el antes líder supremo le habría delegado gran parte de sus responsabilidades, según el Tesoro estadounidense.