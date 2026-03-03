Gran Bretaña autorizó a Estados Unidos usar sus bases militares para lanzar ataques contra Irán

El primer ministro laborista, Keir Starmer, había defendido en el Parlamento su decisión de mantener a Reino Unido fuera de los ataques iniciales de Estados Unidos e Israel contra Irán.

«El presidente Trump ha expresado su desacuerdo con nuestra decisión de no involucrarnos en los ataques iniciales, pero es mi deber juzgar lo que va en el interés nacional de Reino Unido», dijo Starmer en la Cámara de los Comunes.

Sin embargo, tras la escalada del conflicto, el líder laborista anunció que había aceptado que Estados Unidos utilizara bases militares británicas para atacar sitios de misiles iraníes.

Pero Starmer reafirmó que Londres no participará «en acciones ofensivas en Irán».

El primer ministro puntualizó en el Parlamento que las bases militares británicas «no están siendo utilizadas por bombarderos estadounidenses».

Entre las bases que Estados Unidos pidió utilizar se encuentra el complejo militar estratégico de Diego García, en el archipiélago de Chagos.

La decisión de permitir a Estados Unidos usar bases británicas reavivó el espectro de la guerra en Irak, en 2003, que motivó críticas en Reino Unido.