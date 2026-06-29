Muere a los 100 años José Antonio Torres, el alcalde en funciones más longevo de España

José Antonio Torres fue el alcalde en funciones más longevo de España

José Antonio Torres Sáez, alcalde del municipio de Chercos, en la provincia española de Almería, falleció este lunes a los 100 años.

Era considerado el alcalde en funciones de mayor edad en España y estaba a pocas semanas de cumplir 101 años.

La noticia fue confirmada por autoridades locales y provinciales, que destacaron su larga trayectoria de servicio público y el legado que deja en esta localidad andaluza de cerca de 300 habitantes. Hasta el momento no se han informado las causas de su fallecimiento.

Tres décadas al frente de Chercos

Torres regresó a su pueblo natal en 1995, tras jubilarse de la Guardia Civil. Animado por sus vecinos, decidió postularse a la alcaldía y ganó las elecciones con 70 años, iniciando una gestión que se extendió durante casi tres décadas, con una breve interrupción en 2023.

Durante su administración impulsó proyectos como la construcción de la biblioteca municipal, la piscina, instalaciones deportivas, un tanatorio, programas de becas para estudiantes y la llegada del primer cajero automático al municipio, además de promover mejoras en infraestructura y servicios.

Una vida dedicada al servicio público

Antes de dedicarse a la política, José Antonio Torres ingresó a la Guardia Civil en 1949 y alcanzó el grado de subteniente. Prestó servicio en varias provincias españolas y sobrevivió a un atentado de ETA cuando estaba destinado en el País Vasco.

DZxLC_VorUv

En 2025 recibió el Escudo de Oro de la Provincia de Almería, la máxima distinción de la Diputación, en reconocimiento a una vida dedicada al servicio público.

Tras conocerse su fallecimiento, autoridades regionales y dirigentes políticos expresaron sus condolencias y destacaron su compromiso con Chercos y con sus habitantes.