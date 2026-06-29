Tiroteo deja un muerto y un herido en una zona utilizada como fan zone del Mundial en California

Una persona murió y otra resultó gravemente herida tras un tiroteo registrado la noche del domingo 28 de junio en San Pedro Square, en San José, California.

Un espacio que ha sido utilizado como punto de reunión para aficionados del Mundial 2026.

La Policía de San José informó que los agentes acudieron al lugar alrededor de las 21:12, donde encontraron a dos hombres con heridas de bala.

Uno de ellos falleció en el sitio, mientras que el segundo fue trasladado a un hospital con lesiones de gravedad. El caso es investigado como un homicidio.

El ataque ocurrió cuando ya no había actividades del Mundial

Aunque San Pedro Square ha funcionado durante el torneo como una fan zone con pantallas gigantes y actividades para los aficionados, las autoridades precisaron que no se estaba transmitiendo ningún partido cuando ocurrió el tiroteo.

El único encuentro programado ese domingo había concluido alrededor de las 14:00, varias horas antes del ataque.

Tras el incidente, la Policía acordonó el sector y ordenó el cierre de calles y de varios establecimientos cercanos mientras avanzaban las investigaciones.

Autoridades descartan vínculo con el Mundial

El alcalde de San José, Matt Mahan, afirmó que, hasta el momento, no existe evidencia de que el tiroteo esté relacionado con el Mundial 2026 o con las actividades organizadas para los aficionados.

"Estoy agradecido de que la programación del domingo hubiera terminado horas antes y no hay indicios de que esta violencia estuviera conectada con el evento", señaló el funcionario en un comunicado.

San Pedro Square es uno de los principales espacios donde miles de personas se han congregado durante el Mundial para seguir los partidos en pantallas gigantes, especialmente durante los encuentros disputados en el Área de la Bahía de San Francisco.