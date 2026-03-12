Muere el atacante de tiroteo en sinagoga de Michigan

Una vista aérea muestra humo elevándose del techo del recinto religioso, con camiones de bomberos y personal de emergencia visibles en el lugar

Un individuo que inició un intercambio de disparos con agentes de seguridad este jueves en una sinagoga de Michigan murió, informó medios estadounidenses.

Agentes policiales realizaron un operativo poco después del incidente, en medio de una tensión creciente en todo el país por la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán.

Las cadenas CNN y Fox News reportaron la muerte del sospechoso, citando fuentes policiales.

El alguacil del condado de Oakland, Michael Bouchard, dijo a periodistas que un "individuo llegó al templo" y el "personal de seguridad lo vio y se enfrentó con él a tiros".

Medios locales reportaron que el agresor embistió el recinto con un auto.

La gobernadora de Michigan, Gretchen Whitmer, condenó el ataque contra la sinagoga Temple Israel, ubicada en la localidad de West Bloomfield.

"La comunidad judía de Michigan debería poder vivir y practicar su fe en paz", dijo Whitmer.

Imágenes de televisión mostraron en operativo masivo de las fuerzas del orden en la zona alrededor de la sinagoga.

Se podía ver que del edificio se desprendía una columna de humo, al parecer por un incendio.

La Federación Judía de Detroit indicó que las instituciones judías se encontraban en confinamiento preventivo.