Más de 5 000 vigilantes de la CTE se desplazarán en ocho provincias durante el feriado

Vigilantes de tránsito desplegados en el peaje de Chongón, en la vía a la Costa, por donde transitan miles de vehículos durante los feriados.

Un total de 5 100 vigilantes de la Comisión de Tránsito del Ecuador (CTE) estarán desplegados en las ocho provincias de cobertura, durante el feriado por el Día del Trabajo.

Solo para Guayas, se destinarán 3 000 de esos agentes en la vía a la Costa, uno de los puntos de mayor concurrencia durante los días de asueto.

Allí se espera la salida de hasta 75 mil vehículos, superando las cifras del año pasado.

También habrá presencia en rutas estratégicas como la vía a Daule, y aquellas desde Durán hacia las provincias de Los Ríos, El Oro y Azuay.

Entre los controles que se realizarán a los conductores constan:

Revisiones vehiculares.

Revisión de documentos como licencia y matrícula.

Pruebas de alcoholemia.

La preocupación por la seguridad vial persiste entre transportistas interprovinciales y pesados, quienes afirman ser víctimas constantes de robos, extorsiones y secuestros en las carreteras del país.

Contingente de la ATM

La Agencia de Tránsito y Movilidad (ATM) de Guayaquil desplegará 300 uniformados, 80 motocicletas y 35 patrullas en puntos estratégicos como terminales, centros comerciales y zonas de alta concurrencia.

Además, anunció el monitoreo permanente a través de 34 000 cámaras de Segura EP, 1 300 agentes de control municipal y 124 patrullas, a lo largo de la ciudad.