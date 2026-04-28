Noboa oficializa toque de queda en nueve provincias mediante Decreto Ejecutivo

Personal de Policía y Fuerzas Armadas realizan operativos durante la vigencia del toque de queda.

El presidente Daniel Noboa oficializó la medida del toque de queda en Ecuador que estará vigente desde el domingo 3 hasta el lunes 18 de mayo. El mandatario emitió este martes 28 de abril del 2026 el Decreto Ejecutivo 370.

El toque de queda estará vigente en nueve provincias y cuatro cantones, de acuerdo con el documento oficial. Las provincias afectadas son:

Guayas

Manabí

Santa Elena

Los Ríos

El Oro

Pichincha

Esmeraldas

Santo Domingo de los Tsáchilas

Sucumbíos

Además, estará vigente en los cantones:

La Maná (Cotopaxi)

Las Naves (Bolívar)

Echeandía (Bolívar)

La Troncal (Cañar).

Noboa oficializó la medida una semana después de su anuncio. El objetivo, dice, es hacer frente al crimen organizado a escala nacional.

Sanciones por incumplir el toque de queda

El incumplimiento de esta medida puede derivar en sanciones penales. Según el artículo 282 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), desobedecer una disposición legítima de autoridad competente constituye un delito.

Por lo que las personas que incumplan el toque de queda podrán ser aprehendidas y llevadas ante una autoridad. En ese caso, los infractores podrían enfrentar sanciones de uno a tres años de cárcel.

Además, si una persona intenta evadir los controles o se resiste a las disposiciones de las autoridades durante el toque de queda, los agentes podrán intervenir para neutralizar la situación.