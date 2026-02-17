Muere el reverendo Jesse Jackson, histórico líder de los derechos civiles en EE.UU.

El reverendo Jesse Louis Jackson, uno de los rostros más influyentes del movimiento por los derechos civiles en Estados Unidos, falleció este martes 17 de febrero a los 84 años, según confirmó su familia a través de un comunicado.

“Con profunda tristeza anunciamos el fallecimiento del líder de los Derechos Civiles y fundador de la Coalición Rainbow PUSH, el Honorable Reverendo Jesse Louis Jackson”, señaló la familia, precisando que murió “rodeado de sus seres queridos”.

Jackson fue un histórico activista por la igualdad racial, ministro bautista y dos veces aspirante a la candidatura presidencial demócrata en la década de 1980, convirtiéndose en uno de los primeros afroamericanos en disputar seriamente la nominación de un partido mayoritario en EE.UU.

La lucha junto a Martin Luther King a la política nacional

Nacido en Greenville, Carolina del Sur, en el contexto de la segregación racial, Jackson se integró al movimiento por los derechos civiles y trabajó junto a Martin Luther King Jr., cuyo asesinato en 1968 presenció en Memphis.

En 1971 fundó Operation PUSH (People United to Save Humanity), organización enfocada en la justicia económica y la igualdad de oportunidades. Años más tarde, en 1996, el grupo se fusionó con la National Rainbow Coalition para formar la Rainbow PUSH Coalition, con una agenda multirracial, progresista e internacional.

La organización se consolidó como un referente en la defensa de los derechos civiles, la justicia social y la participación electoral, movilizando a millones de votantes en comunidades históricamente marginadas.

Campañas presidenciales y legado político

Jackson compitió por la nominación demócrata en 1984 y 1988, ampliando la representación afroamericana en la política nacional y sentando precedentes para futuras candidaturas diversas.

Su figura trascendió el ámbito religioso y activista, convirtiéndose en un actor político clave en debates sobre desigualdad, discriminación y derechos humanos tanto en EE.UU. como en el plano internacional.

Problemas de salud en los últimos años

En 2017, Jackson reveló que padecía la enfermedad de Parkinson, diagnóstico que afectó progresivamente su movilidad y su capacidad para cumplir con su agenda pública. Posteriormente fue tratado por una enfermedad neurodegenerativa poco común, la parálisis supranuclear progresiva (PSP), según informó su organización.

En 2023 dejó oficialmente la dirección de Rainbow PUSH Coalition, marcando el cierre de una etapa activa en el liderazgo institucional del movimiento.

La familia destacó su “inquebrantable compromiso con la justicia, la igualdad y los derechos humanos”, subrayando que su legado “dejó una huella imborrable en la historia” al dar voz a los oprimidos y marginados.

Con su fallecimiento, Estados Unidos despide a una de las figuras más emblemáticas del movimiento contemporáneo por los derechos civiles.