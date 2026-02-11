Muere la estrella de 'Dawson's Creek' James Van Der Beek a los 48 años

El actor estadounidense James Van Der Beek fallece este martes, según informa su esposa, Kimberly Van Der Beek, a través de su cuenta oficial de Instagram.

Nuestro querido James David Van Der Beek falleció en paz esta mañana. Enfrentó sus últimos días con valentía, fe y gracia Kimberly Van Der Beek, esposa del actor.

En noviembre del año pasado, el actor revela que padece cáncer colorrectal. Desde entonces, utiliza su plataforma digital para generar conciencia sobre la enfermedad y compartir detalles de su proceso.

Una de sus últimas entrevistas públicas se emite en diciembre en la cadena estadounidense NBC, donde habla por primera vez sobre su aparición virtual en el reencuentro de Dawson’s Creek, la serie que lo catapulta a la fama a finales de los años noventa.

Aunque anuncia inicialmente su participación en la reunión del elenco original, el deterioro de su salud le impide asistir presencialmente al evento, organizado para celebrar el legado de la producción que marca un antes y un después en su carrera.

Nacido en Connecticut, Van Der Beek protagonizaba el drama juvenil Dawson’s Creek, emitido entre 1998 y 2003. En los últimos años realiza apariciones especiales en la serie Walker y en la película de 'Tubi Sidelined: The QB and Me'.