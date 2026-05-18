Bolivia: Disturbios durante marcha masiva en la Paz que exige la renuncia del Presidente

Policíoas lanzaron bombas lacrimógenas contra manifestantes en La Paz, Bolivia, este lunes 18 de mayo de 2026

Policías antimotines se enfrentaron, este lunes 18 de mayo de 2026, lanzando gases lacrimógenos a manifestantes en Bolivia.

Los manifestantes exigieron la renuncia del presidente centroderechista de ese país, Rodrigo Paz, asediado por bloqueos que tienen cercada a la capital política de Bolivia desde hace más de dos semanas.

Apenas seis meses después de asumir el poder, Paz está contra las cuerdas de campesinos, obreros, mineros y maestros que le exigen medidas para enfrentar la peor crisis económica de Bolivia en cuatro décadas.

Con explosivos y piedras, los manifestantes intentaron ingresar a la Plaza de Armas, donde está el Palacio de Gobierno, constataron periodistas de la AFP.

Con gases lacrimógenos, policías y manifestantes se enfrentaron en La Paz, Bolivia AFP Un grupo de manifestantes saqueó una sede del Registro Nacional de Bienes. AFP Manifestaciones y bloqueos se registran en Bolivia desde hace dos semanas AFP Policías antimotines usaron escudos, chalecos y cascos durante las manifestaciones. AFP Los manifestantes exigieron la de Bolivia, Rodrigo Paz AFP Con gases lacrimógenos, policías y manifestantes se enfrentaron en La Paz, Bolivia AFP Campesinos, obreros, mineros y maestros exigen medidas para enfrentar la crisis económica AFP

Protegidos con escudos, chalecos y cascos, los policías antidisturbios los enfrentaron durante varias horas con gases lacrimógenos que cubrieron las calles con una densa neblina.

Un grupo de manifestantes saqueó una sede del Registro Nacional de Bienes, de donde sacaron mobiliario, computadoras, pantallas y otros artículos de oficina, según imágenes difundidas por el Ministerio de Gobierno.

La AFP observó al menos dos manifestantes lesionados. Las autoridades no han reportado por ahora detenidos, y señalaron que un vehículo policial fue incendiado. Avanzada la tarde, la calma retornaba a la ciudad.

Desde temprano, entre el ruido de fuertes detonaciones y gritos contra el gobierno, millas de manifestantes tomaron las calles del centro de La Paz, donde todos los negocios cerraron sus puertas.

Transportistas bloquean carreteras en Bolivia

"Queremos que renuncie por incapaz. Bolivia está viviendo un momento de caos", dijo Iván Alarcón, campesino aimara de 60 años de Caquiaviri, que viajó unos 90 kilómetros para protestar.

Una marcha de seguidores del expresidente socialista Evo Morales, quien gobernó de 2006 a 2019, también llegó a La Paz este lunes, tras caminar siete días desde Caracollo, en Oruro, 180 km al sur de La Paz.

Militares y policías chocaron el sábado con manifestantes y lograron abrir temporalmente algunas vías de acceso a La Paz, ante la crítica escasez de alimentos, medicamentos y combustibles provocada por los bloqueos.

Hernán Paredes, viceministro de Régimen Interior y Policía, informó este lunes que un campesino falleció en esos choques, al caer en una zanja.

Pese a la acción de las fuerzas del orden, los manifestantes recuperaron posiciones el mismo sábado y este lunes mantienen cerradas rutas de entrada a La Paz. En todo el país hay al menos 33 bloqueos, según la Administradora estatal Boliviana de Carreteras.

El gobierno de Bolivia ha desplegado un "puente aéreo" desde hace poco más de una semana para sortear los bloqueos y llevar carnes y vegetales a la ciudad.

Bolivia atraviesa su crisis económica más grave desde la década de 1980. Agotó sus reservas de dólares para sostener una política de subsidios a los combustibles, que Paz eliminó en diciembre, y su inflación interanual fue del 14% en abril.