Detienen en Madrid a mujer ecuatoriana por abandonar a su bebé para irse de fiesta

Detenida una mujer ebria por abandonar de madrugada a su bebé.

Una mujer ecuatoriana de 36 años fue detenida en Madrid luego de que agentes encontraran a un niño de dos años solo en un coche de bebé en plena vía pública del distrito de Carabanchel.

Según medios españoles, el hecho ocurrió durante la madrugada del pasado 10 de mayo, cuando un vecino alertó a la Policía Municipal sobre la presencia del menor abandonado en la calle.

Minutos después apareció la madre del niño, quien fue detenida por un presunto delito de abandono de menor.

Las autoridades investigan cuánto tiempo permaneció el niño sin supervisión.

El bebé estaba solo junto a latas de cerveza

Al llegar al lugar, los agentes comprobaron que el pequeño permanecía solo dentro del carrito y que en la cesta había varias latas de cerveza.

Posteriormente acudieron miembros de la Comisaría de Protección a la Mujer, Mayor y Menor, quienes verificaron que el niño se encontraba en buen estado físico.

La mujer apareció en estado de embriaguez

Mientras los policías atendían la emergencia, una mujer se acercó al sitio asegurando ser familiar del menor y, según el reporte, presentaba evidentes signos de embriaguez.

Minutos después apareció la madre del niño, quien fue detenida por un presunto delito de abandono de menor.

Las autoridades investigan cuánto tiempo permaneció el niño sin supervisión.