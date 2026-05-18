ARCH sancionará a 18 comercializadoras por no reportar stock de gasolina

La semana pasada hubo escasez de gasolina, lo que ocasionó largas filas de vehículos en Quito y Guayaquil.

La Agencia de Regulación y Control de Hidrocarburos (ARCH) anunció, este lunes 18 de mayo de 2026, el inicio de procesos sancionatorios contra 18 comercializadoras de combustible por no reportar los niveles de stock en cientos de estaciones de servicio del país.

Según detalló la institución, entre el 9 y el 12 de mayo de 2026, las empresas incumplieron con la obligación de registrar diariamente la disponibilidad de producto en 448 gasolineras pertenecientes a sus redes autorizadas de distribución.

"La información solicitada es una herramienta que permite verificar la cantidad de producto disponible para atender la demanda de la ciudadanía", señaló la ARCH.

"Incumplir esta disposición obstaculiza la oportuna gestión de despacho y la continuidad del servicio público de comercialización de combustibles", añadió la entidad.

Caos por gasolina en De Lunes a Lunes

La entidad señaló que el incumplimiento de esta disposición podría derivar en multas económicas e incluso en la suspensión de actividades comerciales.

Finalmente, la ARCH reiteró que continuará con los controles y acciones de fiscalización para asegurar que las empresas del sector hidrocarburífero cumplan con la normativa vigente.