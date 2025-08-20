Ecuador participa en el 'Mundial de los Desayunos' organizado por Ibai Llanos; así puede votar

Ibai Llanos es reconocido a nivel mundial por organizar eventos que incluyen a varios países.

Ibai Llanos, streamer y creador de contenido español, empezó con el 'Mundial de los Desayunos'. Ecuador es uno de los 16 países seleccionados para competir y consagrarse con la mejor comida.

A través de un video, el influencer reconodico a nivel mundial decidió encender el debate para seleccionar la mejor comida a nivel mundial con una inusual competencia.

Esta 'Copa del Mundo' en el ámbito gastronómico enfrentará a países de Europa, Asia y Latinoamérica. El formato será igual que en todas las competencias mundiales pasando por octavos, cuartos, semifinal y final.

Para definir los cruces, Ibai hiz un "sorteo totalmente amañado", así lo reveló en un video del anuncio de la competencia publicado en su cuenta de Instagram con más de 12,1 millones de seguidores.

Los enfrentamientos de los octavos de final quedarán de la siguiente forma:

Perú vs. México

Argentina vs. Reino Unido

Colombia vs. Costa Rica

Estados Unidos vs. Bolivia

España vs. Francia

Ecuador vs. Guatemala

Japón vs. Chile

Venezuela vs. República Dominicana

Para que los países avancen de ronda se someterá a una votación. El influencer dejará dos comentarios en cada video de los enfrentamientos correspondientes y sus segudidores deberán apoyar al país que creen que merece avanzar.

El Mundial de los Desayunos empezó el lunes 18 de agosto del 2025 y dos de los primeros cruces ya fueron publicados. Con videos mostró el contenido de cada plato de México vs. Perú y de Colombia y Costa Rica. Los ganadores avanzarán a cuartos de final.