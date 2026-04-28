Muere la legisladora Liz Conmy en trágico accidente de avioneta en Minnesota

Un fatídico accidente de aviación cerca de Minneapolis ha conmocionado a la comunidad política de Dakota del Norte tras confirmarse la muerte de la representante estatal Liz Conmy y su piloto este sábado.

La aeronave, una Beech F33A, se precipitó a tierra y se incendió en un parque de Brooklyn Park, Minnesota, apenas unos instantes después de haber despegado del Aeropuerto Crystal.

Conmy, residente de Fargo y figura destacada del Partido de la Liga Demócrata No Partidista, era ampliamente reconocida por su firme defensa de la educación pública, la transparencia gubernamental y la protección del medio ambiente.

Ante la magnitud de la pérdida, el gobernador Kelly Armstrong calificó el suceso como una tragedia devastadora y ordenó que las banderas ondeen a media asta en señal de duelo, mientras la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB) y la FAA han iniciado las investigaciones pertinentes para determinar las causas mecánicas o ambientales que provocaron el desplome de la unidad.