Buscan avioneta desaparecida en Bolivia

Una avioneta desapareció en Bolivia luego de unos pocos minutos de haber despegado de La Paz.

Una avioneta salió desde el aeropuerto de El Alto, en La Paz, la mañana de este lunes 13 de abril de 2026 y perdió contacto pocos minutos después. La Fuerza Aérea Boliviana (FAB) busca la aeronave en Cochabamba.

En la avioneta privada viajaban dos pilotos y ningún pasajero. Su destino era El Trompillo, en Santa Cruz de la Sierra.

La aeronave Cessna Citatione perdió contacto alrededor de 28 minutos luego del despegue. Luego se registraron órbitas circulares en descenso y desapareció del radar.

Según el ministro de Obras Públicas de Bolivia, Mauricio Zamora, a bordo viajaban los pilotos Carlos Moyano y Julio Sardán, quienes horas antes trasladaron al ministro de Medio Ambiente, Oscar Mario Justiniano, en un viaje desde Santa Cruz hasta La Paz.

Mientras tanto, las autoridades bolivianas buscan a los dos pilotos en el sector de Cochabamba con un avión y un helicóptero de la FAB.

De manera preliminar se presume que la avioneta sufrió una despresurización de cabina, por lo que los pilotos pudieron sufrir hipoxia y quedar inconscientes.

“Lo que más nos importa en este momento son las vidas humanas", agregó Zamora, mientras avanza las labores de búsqueda.