Niña de dos años fue hallada en en un bar clandestino de Quito
La Agencia Metropolitana de Control clausuró el local donde fue hallada una menor de dos años, mientras otras personas consumían alcohol.
Un menor fue hallado en un bar clandestino en el sur de Quito.
Quito Informa
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Fecha de publicación
28 abr 2026 - 07:28
Durante un operativo en el sector de Chilibulo, en el sur de Quito, el Municipio de la capital identificó un establecimiento que funcionaba tras la fachada de una licorería.
Al ingresar, se constató la existencia de un billar y bar clandestino en una trastienda donde se encontraban personas consumiendo licor. En el sitio, se halló a una menor de dos años de edad que estaba entre los presentes.
"Ante este hallazgo, los funcionarios coordinaron las acciones necesarias para salvaguardar la integridad de la menor", indicó la Alcaldía.
Por su parte, la Agencia Metropolitana de Control (AMC) clausuró el local por incumplimiento de la normativa.
Este tipo de operativos se extendieron hasta la madrugada de este domingo 26 de abril y contó con un despliegue de 123 funcionarios y agentes municipales.
Resultados de los operativo de fin de semana:
- 52 establecimientos intervenidos.
- Cinco clausuras: Una licorería (bar/billar clandestino), dos baresm una picantería y una tienda por almacenamiento inseguro de Gas Licuado de Petróleo.
- 432 cajetillas de contrabando y 26 litros de licor sin registro desechados.
- 150 registros corporales.
- 98 vehículos revisados y 68 citaciones de tránsito emitidas.
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