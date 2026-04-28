Niña de dos años fue hallada en en un bar clandestino de Quito

Un menor fue hallado en un bar clandestino en el sur de Quito.

Durante un operativo en el sector de Chilibulo, en el sur de Quito, el Municipio de la capital identificó un establecimiento que funcionaba tras la fachada de una licorería.

Al ingresar, se constató la existencia de un billar y bar clandestino en una trastienda donde se encontraban personas consumiendo licor. En el sitio, se halló a una menor de dos años de edad que estaba entre los presentes.

"Ante este hallazgo, los funcionarios coordinaron las acciones necesarias para salvaguardar la integridad de la menor", indicó la Alcaldía.

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Por su parte, la Agencia Metropolitana de Control (AMC) clausuró el local por incumplimiento de la normativa.

Este tipo de operativos se extendieron hasta la madrugada de este domingo 26 de abril y contó con un despliegue de 123 funcionarios y agentes municipales.

Resultados de los operativo de fin de semana: