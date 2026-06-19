Un muerto y decenas de heridos tras colisión de trenes al norte de Londres

Una persona murió y decenas resultaron heridas, once de ellas "muy graves", después de que dos trenes de pasajeros chocaran al norte de Londres el viernes 19 de junio, informaron los servicios de emergencia del Reino Unido.

"Se ha declarado un incidente grave y los agentes continúan respondiendo en el lugar junto a sus colegas de la Policía de Bedfordshire y de los servicios locales de bomberos, de rescate y de ambulancias", señaló por su parte la policía de transporte británica.

"Sabemos que varias personas resultaron heridas y que, lamentablemente, una persona murió", añadió.

El choque se produjo a última hora de la tarde al sur de Bedford, una ciudad situada a unos 90 kilómetros al norte de la capital británica, según East Midlands Railway (EMR).

"Hubo un momento en el que salí despedido contra el asiento de delante y luego vi humo. La gente lloraba, gritaba, estaba muy asustada y confundida", declaró el pasajero Pete Knapp a la agencia de noticias Press Association.

"Vi a muchas personas que no podían hablar, que tenían las piernas rotas", añadió.

En una actualización casi cinco horas después de la colisión, el Servicio de Ambulancias del Este de Inglaterra confirmó que una persona murió en el lugar.

"Otras once personas sufrieron heridas muy graves, 22 resultaron gravemente heridas y otras 56 personas tuvieron heridas leves", añadió.

El primer ministro Keir Starmer dijo que el accidente es "enormemente preocupante" y que sus pensamientos estaban "con la familia de la persona que lamentablemente ha perdido la vida y con quienes han resultado gravemente heridos".

Un portavoz de EMR confirmó que en la colisión estaban implicados dos de sus trenes que circulaban hacia el sur en dirección a la estación London St Pancras.

Uno de los trenes había salido de Corby y el otro de Nottingham, ambas localidades en el centro de Inglaterra.