Trabajar en cruceros Disney: Vacantes disponibles en Ecuador

Ecuatorianos podrán trabajar en los cruceros de Disney.

Los ecuatorianos podrán trabajar en los cruceros de Disney con salarios que podrían superar los 3 000 dólares.

La empresa ISMBR Agency inició sus operaciones en Ecuador para reclutar personal para los populares cruceros.

El proceso de selección para Disney Cruise Line incluye oportunidades para jóvenes ecuatorianos profesionales de diferentes áreas.

ISMBR Agency actuará como intermediario entre la empresa de cruceros y los ecuatorianos.

Requisitos y perfiles buscados para trabajar en Disney Cruise Line

La convocatoria está principalmente dirigida a personas entre 21 y 40 años con experiencia en las siguientes áreas:

Cocina y gastronomía

Alimentos y bebidas

Atención al cliente

Housekeeping o limpieza y mantenimiento de habitaciones

El dominio del idioma inglés es requerido para ciertos cargos en nivel intermedio o avanzado.

¿Cómo postular?

La postulación es en línea a través de la página web oficial de la empresa.

En la página web se detallan las vacantes abiertas, allí se puede seleccionar una y se debe completar un formulario con datos personales.

La duración del contrato varía y va de cuatro a nueve meses, con posibilidad de renovación.

El trabajo es de alrededor de 11 horas diarias, los siete días de la semana e incluye períodos de descanso distribuidos en la jornada.

Para poder trabajar en los cruceros de Disney es necesario tener vigente el pasaporte, la visa para Estados Unidos, certificados médicos y de antecedentes penales y registro actualizado de vacunación.

Beneficios y condiciones laborales en cruceros de Disney

Según la empresa ISMBR Agency, hay beneficios para los trabajadores a bordo.

Estos incluyen: