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Nuestro Mundial al Día: Todo listo para el juego de La Tri en Kansas

Las Tri enfrenta este sábado 20 uno de los partidos que definirán su sueño mundialista.

Últimos acontecimientos del Mundial de Norteamérica 2026

REUTERS

Autor

Bayron Manzaba

Actualizado:

19 jun 2026 - 22:04

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La segunda jornada de la fecha 2 del MundiaL 2026 se vive con intensidad y Teleamazonas te trae todos los detalles de las selecciones participantes.

Marruecos quedó este viernes a un paso de los dieciseisavos de final del Mundial 2026: venció 1-0 a Escocia, con un madrugador gol de Ismael Saibari, y tomó el liderato del Grupo C con un ojo puesto en Brasil.

Fue un partido en el que el capitán de los Leones del Atlas, Achraf Hakimi, estuvo bajo los focos tras confirmarse que será juzgado en Francia por una acusación de violación.

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