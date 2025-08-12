Un muerto en Madrid y miles de evacuados en toda España en una trágica oleada de incendios

Los brigadistas trabajan en la extinción del Incendio forestal que afecta a Puercas (Zamora), en la Sierra de la Culebra, en España.

Un hombre de 50 años ha fallecido como consecuencia de las quemaduras sufridas en el incendio de Tres Cantos (Madrid) este martes 12 de agosto del 2025. Este día continúan activos fuegos en numerosos puntos del país que han obligado a evacuar a miles de personas y han arrasado miles de hectáreas.

Regiones como Castilla y León, Galicia (ambas al norte del país), Andalucía (al sur), Madrid, Castilla-La Mancha (centro) y Extremadura (oeste) son las comunidades más afectadas por los incendios forestales declarados en plena ola de calor.

El Ministerio español del Interior declaró la fase de preemergencia del Plan Estatal General de Emergencias y a convocar una reunión del Comité Estatal de Coordinación y Dirección para evaluar la situación y coordinar acciones.

El incendio forestal declarado en Tres Cantos a última hora de la tarde del lunes, que ha afectado a 1 000 hectáreas en pocas horas, se ha cobrado una víctima mortal, un hombre de 50 años que fue trasladado al hospital con quemaduras en el 98% de su cuerpo y que finalmente ha fallecido.

El fuego, que se propagó con rapidez debido al fuerte viento, obligó al desalojo de dos urbanizaciones: Soto de Viñuelas y Fuente El Fresno. Unos 200 vecinos se vieron afectados.

Fue precisamente en la urbanización de Soto de Viñuelas donde fue rescatada la víctima de 50 años, que fue trasladada en helicóptero al Hospital de la Paz, donde ha fallecido esta mañana. También fue atendido un varón de 83 años con dolor torácico.

El incendio se encuentra activo y preocupa la previsión meteorológica de tormentas y fuertes rachas de viento a partir del mediodía que podrían complicar su extinción, si bien el gobierno regional confía en que durante la mañana los vecinos puedan regresar a sus casas.

Decenas de incendios activos en España

La decena de incendios que afectan a Castilla y León ha obligado a pasar la noche fuera de sus hogares a casi 4.000 personas en las provincias de León y Zamora. Sin embargo, el fuego de Yeres que ha afectado al espacio natural de Las Médulas, declarado Patrimonio de la Humanidad, presenta una mejor evolución y muchos de sus frentes están bajo control.

El 80 % del perímetro de este incendio forestal está ya controlado, lo que ha permitido que alrededor de 600 personas hayan podido regresar a cuatro de las cinco localidades desalojadas.

Dada la situación, la Unidad Militar de Emergencias (UME) ha mostrado su intención de retirarse para atender los otros incendios que está sufriendo la provincia de León, donde han sido 3.170 las personas evacuadas.

Uno de los más graves es el provocado el domingo en Molezuelas de la Carballeda, provincia de Zamora y que traspasó el límite con la provincia de León que ha carbonizado más de 3.500 hectáreas.

La localidad turística de Tarifa, al sur, se ha visto afectada en poco más de una semana por un segundo incendio forestal, en esta ocasión originado el lunes en la Sierra de la Plata, que las autoridades regionales consideran que ha sido intencionado.

El fuego, que se quedó el lunes a las puertas de las viviendas y hoteles de las playas de Atlanterra y Los Alemanes, obligó a evacuar a 2.000 personas.

Alrededor de un millar de personas han pasado la noche fuera de sus alojamientos por el fuego, que durante la tarde de ayer presentó un carácter "muy peligroso", ya que las rachas de viento superaron los 50 kilómetros por hora.

Tras frenar las llamas en el flanco izquierdo, se ha autorizado el retorno selectivo de las personas desalojadas, salvo a quienes estaban en la zona alta de Atlanterra, en el hotel Cortijo y la playa de Los Alemanes.

El flanco derecho sigue activo con tres focos virulentos este martes que requerirán de muchas actuaciones ya que el dispositivo apunta al mediodía como momento de mayor riesgo por el calor extremo y la incidencia del viento en la zona.

Cerca de este incendio, en Los Caños de Meca, se ha declarado este martes otro fuego, también intencionado.

Y en Andalucía continúa activo el incendio forestal que afecta a San Nicolás del Puerto, en la Sierra Morena de Sevilla, que obligó este lunes al desalojo de unas 80 personas de un campin y de unas 120 de zonas de acampadas en sus parajes naturales.

Otro incendio forestal declarado este lunes en Navalmoralejo (Toledo), en el centro del país, ha arrasado 3.250 hectáreas, el 75 % de ellas en la provincia colindante de Cáceres. Los cambios de viento durante la noche han aumentado la superficie calcinada y obligado a cortar dos carreteras y a confinar a los vecinos de una población cercana.

Sin embargo, la situación de la mañana es favorable a las tareas de extinción y el 50 por ciento del perímetro del incendio se encuentra estabilizado.

Ocho incendios activos asolan la provincia de Ourense, hay otros dos en Lugo, uno en Pontevedra y otro en A Coruña, todas ellas en la región de Galicia, en el noroeste español.