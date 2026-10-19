Al menos nueve personas muertas deja el  derrumbe de una mina de oro en Colombia

Trabajadores quedaron sepultados tras el derrumbe de una mina de oro en Colombia.

Al menos nueve personas murieron este lunes 19 de octubre de 2026 tras el derrumbe de una mina artesanal de oro en Santa Bárbara de Iscuandé, en Colombia.

Según reportes preliminares de las autoridades, otras 30 personas estarían desaparecidas, pues habrían siodo sepultadas por el lodo y material rocoso de la mina, mientras trabajaban en el lugar.

Comuneros, miembros de la Defensa Civil y familiares de los afectados llegaron al sitio para ayudar en las labores de búsqueda y rescate.

La Defensoría del Pueblo solicitó al Gobierno y a las Fuerzas Militares el despliegue inmediato de equipos aéreos y personal para la atención y traslado de personas heridas.

Las condiciones geográficas dificultarían las labores de los equipos de primera respuesta. La mina se encuentra en los límites entre las veredas El Chambero y Bellavista.

En agosto de este año, 13 personas fallecieron por la caída de un talud en una mina ilegal en el Departamento de Nariño.