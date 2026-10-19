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Internacional

Al menos nueve personas muertas deja el  derrumbe de una mina de oro en Colombia

Otras 30 personas estarían desaparecidas bajo toneladas de tierra. La emergencia se registró este lunes 19 de octubre. 

Trabajadores quedaron sepultados tras el derrumbe de una mina de oro en Colombia.

Imagen mejorada con IA

Autor

Agencias, Redacción Teleamazonas.com

Actualizado:

19 oct 2026 - 14:15

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Al menos nueve personas murieron este lunes 19 de octubre de 2026 tras el derrumbe de una mina artesanal de oro en Santa Bárbara de Iscuandé, en Colombia

Según reportes preliminares de las autoridades, otras 30 personas estarían desaparecidas, pues habrían siodo sepultadas por el lodo y material rocoso de la mina, mientras trabajaban en el lugar. 

Comuneros, miembros de la Defensa Civil y familiares de los afectados llegaron al sitio para ayudar en las labores de búsqueda y rescate

La Defensoría del Pueblo solicitó al Gobierno y a las Fuerzas Militares el despliegue inmediato de equipos aéreos y personal para la atención y traslado de personas heridas. 

Las condiciones geográficas dificultarían las labores de los equipos de primera respuesta. La mina se encuentra en los límites entre las veredas El Chambero y Bellavista

En agosto de este año, 13 personas fallecieron por la caída de un talud en una mina ilegal en el Departamento de Nariño. 

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