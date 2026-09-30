Trabajadores fueron arrastrados por la corriente del río Bulubulu en La Troncal 

Una creciente de río dejó atrapados a varios trabajadores en La Troncal.

Doce trabajadores de una empresa contratista quedaron atrapados tras la creciente repentina del río Bulubulu, en el sector Copalillos, en La Troncal, provincia de Cañar.

Según las primeras investigaciones, los trabajadores intentaron cruzar el afluente, pero la camioneta sufrió un desperfecto mecánico y al intentar empujarla para sacarla del lugar fueron alcanzados por el agua.

Los afectados laboraban en el plan maestro de alcantarillado y saneamiento del cantón. La mayoría de ellos procedentes de Guayaquil.

Diario El Mercurio reportó que, el llamado de emergencia se registró a las 16:00 del martes 29 de septiembre de 2026. A la llegada de los equipos de rescate, vieron a uno de los trabajadores aferrado a la camioneta, otros lograron salir a la orilla y otros cinco desaparecieron.

Jhonny Peñafiel, jefe del Cuerpo de Bomberos de La Troncal, confirmó que luego de casi dos horas los rescatitas pusieron a buen recaudo al hombre.

Asimismo, activaron un dron para buscar a los cinco desaparecidos en el tramo comprendido entre el Puente Colgante y el sector de La Playita.

Las condiciones climáticas y la oscuridad de la noche obligó a los equipos a bajar el dron, y continuar la búsqueda en tierra. Al llegar a Las Minas de los Pérez, los rescatistas encontraron el cadáver de un hombre de entre 23 y 25 años.