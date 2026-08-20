13 trabajadores mueren tras el colapso de una mina ilegal en Colombia

13 personas murieron y siete resultaron heridas tras la caída de un talud en una mina ilegal de oro en el suroeste de Colombia, indicó un funcionario del gobierno local, este jueves 20 de agosto de 2026.

Los accidentes mineros son habituales en Colombia, especialmente en las explotaciones ilegales con deficientes medidas de seguridad.

"Por los movimientos que se hacen en la mina, cae un talud sobre las personas", dijo Fredy Gámez, secretario de Gobierno de Nariño, a Caracol Radio luego del accidente ocurrido el miércoles por la noche.

Imágenes publicadas en redes sociales muestran la mina a cielo abierto, con retroexcavadoras trabajando en la remoción de escombros en un terreno muy escarpado.

Las autoridades locales descartaron la hipótesis inicial del colapso por una explosión adentro de la mina. La "extracción inadecuada" del mineral socavó la base de la mina y provocó el derrumbamiento, dijo a la AFP una fuente de la gobernación.

En el departamento de Nariño, fronterizo con Ecuador, operan grupos criminales que se financian con actividades como la minería ilegal, además del narcotráfico y la extorsión.

La extracción ilegal de oro es una de las causas de la deforestación en Colombia e implica riesgos como la contaminación de ríos con mercurio.

Los trabajos de rescate se han dificultado debido a la inestabilidad del terreno, según las autoridades.