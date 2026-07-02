Cinco muertos y 16 heridos deja un ataque con bomba en Siria

Al menos cinco muertos y 16 heridos por un atentado en el centro de Damasco

Un ataque con bomba causó al menos cinco muertos y 16 heridos este jueves 2 de junio de 2026 en un café del centro de la capital siria, Damasco, informaron las autoridades.

Según la televisión estatal, la explosión fue provocada por un "artefacto explosivo" colocado en el establecimiento, situado en una concurrida zona cercana al Palacio de Justicia.

Nour Khayyat, de 40 años, propietario de una tienda de baterías para paneles solares ubicada cerca del lugar del ataque, declaró a la AFP que "hacia las 15:00 escuchó una "fuerte explosión" y "el escaparate tembló".

"La gente corrió hacia el café y llamó a las ambulancias", añadió.

Según testigos, "todo el lugar se sacudió"

Mohamed al Zahabi, dueño de una óptica situada junto al establecimiento atacado, todavía temblaba al relatar a la AFP que tras la explosión sintió una "fuerte onda de presión y todo el lugar se sacudió".

"Corrí hasta allí y vi personas tendidas en el suelo, con sangre por todas partes", agregó.

Según dijo, las escenas le recordaron los atentados que sufrió Damasco durante la guerra civil, que se prolongó durante casi 14 años.

Desde la llegada al poder, en diciembre de 2024, de las autoridades islamistas que derrocaron a Bashar al Asad, Damasco ha sido escenario de varios incidentes.

El atentado más grave se produjo en junio de 2025 y tuvo como objetivo una iglesia.

Aquel ataque suicida, que dejó 25 muertos, fue reivindicado por un grupo fundamentalista sunita, mientras que las autoridades responsabilizaron al grupo yihadista Estado Islámico.