Un mes de la desaparición de Lizeth Bunshi en Quito: familiares convocan a plantón 

Un mes de la desaparicón de Lizeth Bunshi en Quito: familiares convocan a plantón.

Al cumplirse un mes de la desaparición de Lizeth Bunshi, sus familiares y amigos realizarán un plantón pacífico este miércoles 19 de agosto de 2026, a las 16:00, en el sector del exterminal Cumandá, al centro de Quito.

En este punto, cercano al río Machángara, la joven fue vista por última vez el pasado 19 de julio.

La convocatoria busca visibilizar la exigencia de celeridad en los trabajos de búsqueda en la quebrada.

Además, presionar por justicia dentro del proceso penal que se sigue contra Cristian V., único detenido e implicado en el caso.

Agentes de al DINASED durante la búsuqeda de Lizeth Bunshi en Quito.

Cuestionan al abogado del procesado

Ante la angustia por la falta de respuestas sobre el paradero de Lizeth, se suman las serias inquietudes de la familia respecto a la defensa técnica del procesado.

Los allegados denunciaron que el jurista defensor, Edgar Fraga, es un exagente del SIC (el extinto Servicio de Investigación Criminal).

Además, que estuvo presuntamente involucrado en las investigaciones por la desaparición de los hermanos Restrepo Arismendi.

Bomberos realizan búsquedas en el río Machángara, en el marco de la desaparición de Lizeth Bunshi en Quito.

Esta alerta sobre el antecedente del abogado defensor fue ratificada por el jurista de la familia Bunshi y confirmada por María Fernanda Restrepo.

La hermana de los hermanos Restrepo recordó que dicho nombre figuraba entre los exagentes policiales investigados por la desaparición de sus familiares.

'Agresión' antes de la desaparición

En el ámbito judicial, la Fiscalía recibió semanas atrás versiones anticipadas de testigos clave dentro de la causa.

Según la familia, los comparecientes ratificaron bajo juramento que Cristian V. habría agredido a Lizeth Bunshi y la habría arrastrado hacia la quebrada el día de los hechos.

Búsqueda en la zona

Equipos del Cuerpo de Bomberos, la Policía Nacional y el Grupo de Operaciones Especiales (GOE) han desplegado múltiples operativos en el sector y puntos aledaños al río Machángara.

Autoridades buscan a Lizeth Bunshi cerca del río Machángara, centro de Quito. Cortesía

Exigencia en las calles

La familia insiste en que no cesará la presión social hasta dar con el paradero de la joven de 24 años y lograr la máxima pena para el responsable.