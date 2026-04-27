Maltrato animal en Quito: 18 perros rescatados en casa del norte tras denuncia ciudadana

Una denuncia ciudadana permitió rescatar a 18 perros de una casa en Quito.

Un total de 18 perros fueron rescatados de una vivienda ubicada en el norte de Quito, tras un operativo liderado por la Unidad de Bienestar Animal (UBA) este lunes 27 de abril de 2026.

Los animales permanecían en una casa en el sector de Colinas del Norte. Una mujer los tenía en condiciones de hacinamiento y desnutrición.

Varios de los canes vivían en la intemperie, en una pequeña terraza de la vivienda. Allí no contaban con refugio ante el sol o las lluvias.

Los perros no contaban con sus respectivas vacunas ni habían recibido atención veterinaria o esterilización.

La mujer señalada entregó de manera voluntaria a los perros. La UBA los retiró para llevarlos a sus centros especializados.

"Ahora recibirán atención veterinaria, tratamiento y seguimiento para que, posteriormente, puedan ser adoptados por hogares responsables", agregó Gustavo Chiriboga, supervisor de la Agencia Metropolitana de Control (AMC).

Sanciones

La tutora de los canes podrá enfrentar multas de alrededor de 1 500 dólares por las graves infracciones.

Entre las infracciones cometidas constan mantener un número de animales que supera su capacidad de cuidado.

Asimismo, será sancionada por no brindarles un espacio seguro, tenerlos en condiciones inadecuadas y no esterilizarlos.