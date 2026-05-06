Así se jugará la fecha 13 del campeonato nacional LigaPro

La Fecha 13 de la LigaPro se perfila como una jornada intensa para las aspiraciones de los equipos que pelean en la parte alta de la tabla. Con el liderato en juego, el choque entre Independiente del Valle y Barcelona SC acapara todas las miradas, ya que una victoria de los 'Rayados' podría sentenciar prácticamente la etapa, mientras que el "Ídolo" busca acortar distancias en un duelo directo de pronóstico reservado.

Por su parte, la acción en Ambato y Quito promete intensidad máxima con equipos que luchan por asegurar puestos de torneos internacionales, garantizando un fin de semana de fútbol ininterrumpido en los principales escenarios del país.

Uno de los duelos más atractivos de la jornada será en Sangolquí. El plantel amarillo buscará acortar la brecha de puntos con relación a los rayados. Los rayados han sumado 28 puntos en la tabla de posiciones.