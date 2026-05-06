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Así se jugará la fecha 13 del campeonato nacional LigaPro

Barcelona visitará a Independiente del Valle por la fecha 13 de la LigaPro. Católica se medirá con el Aucas en su plan de alcanzar a IDV.

Campeonato nacional de fútbol, Liga ECUABET 2026. Liga de Quito, LDU-Q enfrenta a Barcelona en el estadio Rodrigo Paz Delgado.Foto : API/ Patricio Terán

Patricio Terán / API

Autor

Mauricio Bayas

Fecha de publicación

06 may 2026 - 21:13

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La Fecha 13 de la LigaPro se perfila como una jornada intensa para las aspiraciones de los equipos que pelean en la parte alta de la tabla. Con el liderato en juego, el choque entre Independiente del Valle y Barcelona SC acapara todas las miradas, ya que una victoria de los 'Rayados' podría sentenciar prácticamente la etapa, mientras que el "Ídolo" busca acortar distancias en un duelo directo de pronóstico reservado.

Por su parte, la acción en Ambato y Quito promete intensidad máxima con equipos que luchan por asegurar puestos de torneos internacionales, garantizando un fin de semana de fútbol ininterrumpido en los principales escenarios del país.

Uno de los duelos más atractivos de la jornada será en Sangolquí. El plantel amarillo buscará acortar la brecha de puntos con relación a los rayados. Los rayados han sumado 28 puntos en la tabla de posiciones. 

# Generamos un diseño HTML limpio, responsivo y profesional para la tabla de posiciones de la LigaPro. # Usaremos CSS embebido y un diseño estructurado apto para ser copiado directamente en cualquier CMS o web. html_content = """ Tabla de Posiciones LigaPro

TABLA DE POSICIONES LIGAPRO 2026

Actualizado: Fecha 12 (Mayo 2026)

Pos Club PJ GD Pts
1 Independiente del Valle 12 +9 28
2 Univ. Católica 12 +13 22
3 Barcelona S.C. 12 +3 20
4 S.D. Aucas 12 +3 19
5 Guayaquil City 12 -1 18
6 LDU Quito 12 0 17
7 Deportivo Cuenca 12 -2 17
8 Mushuc Runa 12 +2 16
9 Macará 12 +1 16
10 Orense S.C. 12 0 16
11 Delfín S.C. 12 -1 15
12 Emelec 12 -6 14
13 Leones FC 12 -2 13
14 Libertad F.C. 12 -5 13
15 15 Técnico Univ. 12 -4 11
16 16 Manta F.C. 12 -10 8
""" # Guardar a un archivo para que el usuario pueda descargarlo si lo prefiere. with open("tabla_ligapro.html", "w", encoding="utf-8") as f: f.write(html_content)

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