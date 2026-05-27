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Internacional

Mujer se desmaya cinco veces mientras le arreglaba el cabello a su hermana en Brasil

Una mujer sufrió cinco desmayos en menos de media hora mientras atendía a su hermana en un salón de belleza de Brasil.

En Brasil, la mujer que quería pintarle el cabello a su hermana (Camila Silva) se desmayó 5 veces.

Redes Sociales

Autor

Tamara López

Actualizado:

27 may 2026 - 20:32

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Una insólita escena quedó registrada en un salón de belleza en Brasil, donde una mujer sufrió cinco desmayos consecutivos en aproximadamente 30 minutos mientras le arreglaba el cabello a su propia hermana.

En las imágenes difundidas en redes sociales se observa cómo la mujer pierde el equilibrio de manera repentina en varias ocasiones, generando preocupación a su hermana quien se encontraban en el lugar.

El video rápidamente se viralizó por lo impactante y extraño de la situación, acumulando miles de reproducciones y comentarios en plataformas digitales.

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