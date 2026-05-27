Bangladés evita el sacrificio del búfalo albino 'Donald Trump' y lo traslada a un zoológico

El gobierno de Bangladés intervino para impedir el sacrificio ritual de un búfalo albino apodado “Donald Trump”, que se volvió viral en redes sociales por su apariencia poco común y su enorme popularidad en el país.

Según medios locales y reportes internacionales, las autoridades decidieron cancelar la entrega del animal para las celebraciones del Eid al-Adha la fiesta del sacrificio en el islam y ordenaron su traslado bajo custodia oficial al Zoológico Nacional de Daca, donde permanecerá de manera permanente.

La decisión fue tomada luego de que el caso generara un fuerte debate público y creciera la preocupación por posibles altercados durante la festividad religiosa debido a la notoriedad alcanzada por el animal.

El búfalo se convirtió en un fenómeno mediático en Bangladés durante los últimos días, atrayendo visitantes y miles de reacciones en redes sociales, donde muchos usuarios pedían que fuera protegido y no sacrificado.

Las autoridades señalaron que el ejemplar permanecerá bajo cuidado veterinario especializado dentro del zoológico de la capital bangladesí.