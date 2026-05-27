Bangladés evita el sacrificio del búfalo albino 'Donald Trump' y lo traslada a un zoológico
El gobierno de Bangladés ordenó el traslado del famoso búfalo albino “Donald Trump” al Zoológico Nacional de Daca para evitar su sacrificio.
El búfalo albino 'Donald Trump', toda una atracción en Bangladesh
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Actualizado:
27 may 2026 - 17:50
El gobierno de Bangladés intervino para impedir el sacrificio ritual de un búfalo albino apodado “Donald Trump”, que se volvió viral en redes sociales por su apariencia poco común y su enorme popularidad en el país.
Según medios locales y reportes internacionales, las autoridades decidieron cancelar la entrega del animal para las celebraciones del Eid al-Adha la fiesta del sacrificio en el islam y ordenaron su traslado bajo custodia oficial al Zoológico Nacional de Daca, donde permanecerá de manera permanente.
La decisión fue tomada luego de que el caso generara un fuerte debate público y creciera la preocupación por posibles altercados durante la festividad religiosa debido a la notoriedad alcanzada por el animal.
El búfalo se convirtió en un fenómeno mediático en Bangladés durante los últimos días, atrayendo visitantes y miles de reacciones en redes sociales, donde muchos usuarios pedían que fuera protegido y no sacrificado.
Las autoridades señalaron que el ejemplar permanecerá bajo cuidado veterinario especializado dentro del zoológico de la capital bangladesí.
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