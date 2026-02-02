Una mujer inglesa fue declarada culpable por mantener una esclava por más de dos décadas

Mandy Wixon fue declarada culpable por mantener esclavizada a una mujer.

Mandy Wixon fue declarada culpable de mantener esclavizada a una mujer por 25 años, en Gloucestershire, Inglaterra.

La mujer de 56 años obligó a una joven a limpiar su casa y cuidar a sus diez hijos en una casa hacinada.

La víctima fue entregada a Wixon cuando tenía 16 años, en 1996, desde entonces fue sometida a vejaciones y maltratos dentro de la casa donde fue recluida.

De acuerdo con la justicia inglesa, Wixon arrojaba detergente lavavajillas por la garganta de la joven, le salpicaba lejía en la cara y le afeitaba la cabeza contra su voluntad.

La víctima fue hallada el 15 de marzo de 2021, después de que uno de los hijos de la captora expresara preocupación por su bienestar.

Las autoridades de Inglaterra describieron la habitación de la joven como una "celda de prisión", junto a otros dormitorios que permanecían desordenados y sucios.

"No quiero estar aquí. No me siento segura. Mandy me golpea todo el tiempo. No me gusta", dijo la mujer a las autoridades cunado la hallaron.

El fiscal del caso, Sam Jones, apuntó que "a finales de los años 90, parece que la mujer desapareció en un agujero negro. Ni un solo encuentro que dejara constancia ni un solo avistamiento de ella fuera de la casa".

Wixon recibió libertad bajo fianza y será sentenciada el 12 de marzo de 2026.

Cuando fue consultada por la prensa sobre si lamentaba sus acciones respondió "no. Nunca lo hice".