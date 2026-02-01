Liam y su padre fueron liberados y ya están en su casa en Minnesota

Un juez federal en Texas había ordenado el sábado que el niño de cinco años Liam Conejo Ramos sea liberado junto a su padre del centro de detención de inmigración en ese estado.

La mañana de este domingo el congresista Joaquín Castro, confirmó que Liam y su padre, Adrián, "fueron liberados del centro de detención de Dilley. Los recogí anoche y los acompañé de regreso a Minnesota esta mañana".

"Gracias a todos los que exigieron la libertad de Liam. No pararemos hasta que todos los niños y sus familias regresen a casa", escribió Castro junto a imágenes de Liam y su padre en casa y seguros.

Detención el 20 de enero

Tras sus detención fueron llevados desde Minnesota el pasado 20 de enero, causando gran consternación en el país y toda la comunidad migrante.

Liam se convirtió en el rostro humano mundial frente a las implacables redadas antimigrantes que ejecuta el ICE en todo EE.UU.

El fallo del juez Fred Biery exigió la liberación del niño ecuatoriano y de su padre antes del martes en el Centro Residencial Familiar del Sur de Texas, en Dille, de acuerdo con el periódico Express-News .

Según el rotativo, el juez señaló en su fallo que el caso contra el menor y su padre «tiene su génesis en la búsqueda mal concebida e incompetentemente implementada por el Gobierno de cuotas diarias de deportación, aparentemente incluso si requiere traumatizar a los niños».

Cuatro menores, entre ellos Liam, y una niña de diez, fueron detenidos el 20 de enero en el distrito escolar de Columbia Heights, en Minnesota, por agentes de inmigración del ICE en el marco de las redadas intensivas que la Administración del presidente Donald Trump está llevando a cabo en este estado y que han causado dos muertes.