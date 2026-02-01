Revelan polémicas fotos del expríncipe Andrés en el caso del delincuente sexual Epstein

Los nuevos documentos publicados por el Departamento de Justicia de EE.UU. relacionados con el pederasta y millonario Jeffrey Epstein siguen arrojando nombres de famosos del espectáculo, empresas y deportes, y figuras públicas a nivel mundial.

El expríncipe británico Andrés se vio nuevamente envuelto en el escándalo del delincuente sexual.

Entre las más de tres millones de páginas difundidas el viernes por el Departamento de Justicia estadounidense se conoció que el fallecido Epstein propuso hermano del rey Carlos III presentarle a una mujer rusa de 26 años.

Estos documentos incluyen tres fotografías del expríncipe, sin fecha, a cuatro patas sobre una mujer tendida en el suelo. En dos de ellas tiene una mano sobre el abdomen de la mujer, vestida y cuyo rostro fue enmascarado por las autoridades estadounidenses.

En un correo electrónico del 12 de agosto de 2010, Epstein le dice al entonces príncipe Andrés, a quien llama "El duque", que tiene "una amiga" con la que "quizá" le gustaría cenar y que estaría en Londres del 20 al 24 de agosto.

Andrés le pregunta a Epstein qué le ha dicho a la joven y si ella debe llevarle "un mensaje" de parte del exfinanciero.

En otro correo, el príncipe responde que debía estar en Ginebra el 22 de agosto, pero que estaría "encantado de verla".

Epstein explica que la mujer en cuestión es una rusa de 26 años, a la que describe como guapa e inteligente.

No hay indicios de que finalmente se produjera el encuentro.

El príncipe Andrés, sobre una mujer no identificada, en los últimos documentos desclasificados Archivos caso Epstein

Más de tres millones de páginas de archivos

Más de tres millones de páginas de archivos del caso Epstein, junto con fotos y videos, anunció en su revelación el vicefiscal general Todd Blanche.

Blanche dijo que todas las imágenes de mujeres fueron censuradas, salvo las de Ghislaine Maxwell, la cómplice de Epstein.

Además, el vicefiscal, que antes fue abogado particular de Trump, descartó sugerencias de que material potencialmente vergonzoso sobre el presidente hubiera sido censurado de los más de tres millones de documentos, 180 000 imágenes y 2 000 videos publicados.

"No protegimos al presidente Trump", afirmó. "No protegimos ni dejamos de proteger a nadie".

"No censuramos imágenes de ningún hombre, a menos que fuera imposible censurar a la mujer sin que también se censurara el hombre", explicó el vicefiscal.

Menciones de Ecuador

Entre los archivos hay menciones a Ecuador y figuras que estaban en el ámbito político entre los años 2011- 2013.

"Si necesitas algo en Ecuador, tengo acceso directo a él; ya me ha llamado dos veces", escribía el sultán Ahmed Bin Sulayem por correa a Jeffrey Epstein a quien le ofrecía una línea directa con la Presidencia de la República.

En la correspondencia virtual, Bin Sulayem alardeaba ante Epstein de estar "en todas las noticias en Ecuador".

Además, le mencionaba que el mandatario (Rafael Correa, en ese entonces) quería pasar cuatro horas con él en su palacio para mostrarle sus planes para el país y pedirle su opinión.

Traducción del correo electrónico entre Jeffrey Epstein y el sultán Bin Sulayem, en el que mencionan a Ecuador, en septiembre de 2013 Captura de pantalla / DOJ - Google Translate

La princesa heredera de Noruega, salpicada

La princesa heredera de Noruega, cuyo hijo será juzgado el martes por violación, se vio envuelta en el escándalo después de que los archivos publicados revelaran su amistad con el fallecido delincuente sexual Epstein.

El nombre de la princesa heredera Mette-Marit aparece al menos 1.000 veces en los millones de nuevos documentos.

Los mensajes entre ambos datan de 2011 a 2014, cuando ella ya estaba casada con el futuro rey de Noruega.

En un correo electrónico, Mette-Marit le preguntó a Epstein si era "inapropiado que una madre sugiriera a su hijo de 15 años un fondo de pantalla con dos mujeres desnudas llevando una tabla de surf".

En 2012, cuando Epstein le contó que estaba en París "buscando esposa", ella le respondió que la capital francesa es "buena para el adulterio" pero que "las escandinavas son mejores candidatas para ser esposas".

Musk y su pregunta de "una fiesta salvaje"

El magnate Elon Musk, preguntó a Jeffrey Epstein: "¿qué día/noche será la fiesta más salvaje en tu isla?", según figura en un correo electrónico difundido por el Departamento de Justicia de Estados Unidos.

En un mensaje anterior, Epstein preguntaba cuántas personas serían para preparar el helicóptero a la isla, a lo que Musk respondía que solo "Talulah y yo", en referencia a Talulah Riley, actriz y escritora británica que se casó con el magnate en dos ocasiones.

El intercambio de mensajes en 2012 entre Musk y Epstein pone de manifiesto la relación entre ambos pero sigue dejando la duda de si el dueño de Tesla llegó a ir a la isla privada del acusado de tráfico sexual.

Musk ha dicho públicamente que Epstein "intentó acercarse” a él, pero que él nunca visitó la isla y que cualquier sugerencia de lo contrario es "categóricamente falsa”.