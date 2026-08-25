Inusuales nevadas en Bolivia dejan miles de familias damnificadas

Una inusual nevada en Bolivia paralizó el tránsito y obligó a cerrar terminales y aeropuertos.

Inusuales nevadas en seis de los nueve departamentos de Bolivia han dejado más de 20.000 familias damnificadas, informó la noche del lunes 24 de agosto de 2026 el Viceministerio de Defensa Civil.

El mal tiempo ha afectado principalmente a Potosí (suroeste) y Oruro (oeste), donde las autoridades educativas ordenaron el lunes suspender las clases escolares.

En La Paz, el aeropuerto y las terminales terrestres de pasajeros paralizaron sus actividades temporalmente.

Las bajas temperaturas también se registraron en Cochabamba (centro), Chuquisaca (sureste) y Tarija (sur).

La temperatura ha descendido desde la semana pasada y se pronostica que la situación continuará los próximos días, según el Servicio Nacional de Meteorología.

Según el gobierno, además de las familias damnificadas, hay otras 82.728 familias afectadas.

El Viceministerio de Defensa Civil informó que en La Paz, Potosí y Cochabamba también se registraron lluvias e inundaciones, que dejaron más de 20.000 familias damnificadas.

Luis Blacutt, director de la carrera de Física de la Universidad estatal Mayor de San Andrés, explicó al canal privado Unitel que hay "un frente frío, masa de aire gelido, muy frío que procede desde el sur de nuestro continente, de Argentina".

Agrega que en los últimos años no se habían registrado ingresos de frentes fríos de manera frecuente y relacionó el fenómeno al cambio climático.