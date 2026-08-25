¿Quién era Silvia Buendía, reconocida activista por los derechos humanos en Ecuador?.

La abogada y defensora de derechos humanos Silvia Buendía falleció este lunes 24 de agosto de 2026, según confirmaron sus familiares.

La reconocida activista guayaquileña murió a los 58 años de edad tras una batalla contra el cáncer.

Buendía destacó por su incansable trayectoria en la defensa de los derechos de las mujeres y de la diversidad sexual y de género en Ecuador.

Su trabajo trascendió en el activismo de calle y en diversos medios de comunicación del país.

Impulsora del matrimonio igualitario

Su camino en la lucha social comenzó en la década de los años 90.

En 2016 formó parte de la delegación que representó al país en el examen del Comité de Derechos Humanos de la ONU .

Durante su participación ante el organismo internacional, visibilizó problemáticas de las diversidades sexuales y promovió el reconocimiento del matrimonio igualitario, causa que finalmente se aprobó en Ecuador en 2019 .

Defensa de las mujeres

Otro de los pilares de su carrera fue la reivindicación de los derechos de las mujeres y la visibilización de la violencia de género.

Buen día sostenía que no bastaba con tipificar el feminidio , sino que era indispensable un compromiso del Estado centrado en la educación y en profundos cambios sociales.

Un legado que trascendió a las redes sociales.

Su figura adquirió una fuerte presencia en redes sociales, donde continuó activa en el debate público y la concienciación social .

Su última publicación registrada se realizó el pasado 8 de marzo de 2026, fecha en la que conmemoró el Día Internacional de la Mujer.

Silvia estaba casada con Carlos Lasso y era madre de Carlos y Adriana.

Tras su partida, personalidades de la política, los medios y el activismo le rindieron homenaje en plataformas digitales.