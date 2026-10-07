Nicolás Maduro y Cilia Flores podrían enfrentar nuevos cargos en EE.UU. 

Nicolás Maduro y Cilia Flores permanecen bajo custodia en Estados Unidos y enfrentan un proceso federal en Nueva York.

El exmandatario venezolano Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, podrían enfrentar nuevos cargos en Estados Unidos por la presunta tortura de ciudadanos estadounidenses que estuvieron detenidos en cárceles venezolanas.

La información fue revelada este 7 de octubre de 2026 por CNN y confirmada a Reuters por un funcionario estadounidense. Según los reportes, el anuncio podría conocerse desde este jueves.

Los nuevos cargos estarían relacionados con la detención de más de una docena de ciudadanos de Estados Unidos durante los años en que Maduro estuvo al frente del gobierno venezolano.

Denuncias de tortura durante las detenciones

Algunos de los estadounidenses que estuvieron presos en Venezuela denunciaron haber sufrido tortura con agua, descargas eléctricas y amenazas de violencia sexual, según recoge NTN24 a partir de demandas y testimonios conocidos en Estados Unidos.

Entre los casos mencionados están ejecutivos petroleros que viajaron a Venezuela en 2017 y permanecieron detenidos durante varios años.

El Gobierno estadounidense ha sostenido además que ciudadanos de ese país fueron detenidos en Venezuela como una forma de presión en negociaciones con Washington, incluso en procesos relacionados con sanciones y canjes de prisioneros.

Estas denuncias no son nuevas. Informes previos del Departamento de Estado de Estados Unidos documentaron reportes creíbles sobre torturas y malos tratos a detenidos en Venezuela, incluidos golpes, asfixia, descargas eléctricas, privación del sueño y amenazas.

Maduro y Flores ya enfrentan un proceso judicial en Nueva York

Maduro y Flores se encuentran bajo custodia estadounidense desde el 3 de enero de 2026, cuando fueron capturados en Caracas durante una operación de Estados Unidos y trasladados posteriormente a Nueva York.

Ambos ya enfrentan cargos federales relacionados con narcotráfico y armas y se han declarado no culpables. Su juicio está previsto para comenzar el 1 de junio de 2027.

Hasta la tarde de este miércoles, la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York no había hecho públicos los detalles de las nuevas acusaciones por tortura y declinó comentar sobre el caso, según Reuters.

Cilia Flores tendrá una nueva audiencia

La posible presentación de los cargos coincide con una audiencia prevista para Cilia Flores este jueves en Nueva York.

Flores busca que un juez autorice su liberación antes del juicio por razones de salud, mientras que la Fiscalía se opone a la petición.

Será entonces cuando podrían conocerse más detalles sobre las nuevas acusaciones y qué responsabilidad específica atribuirán los fiscales estadounidenses a Maduro, Flores y otras personas vinculadas al antiguo gobierno venezolano.