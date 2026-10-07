Mujer de 72 años murió tras sufrir violencia sexual y agresiones en Colombia

Blanca Emeria Pardo, de 72 años, fue encontrada gravemente herida en una zona rural de San Bernardo, Nariño.

Una mujer de 72 años, identificada como Blanca Emeria Pardo Rosero, murió luego de sufrir violencia sexual y múltiples agresiones físicas en una zona rural del municipio de San Bernardo, Nariño, en Colombia.

La mujer fue encontrada en una finca de la vereda Plazuelas, desorientada y con varias lesiones. Tras ser localizada, fue trasladada inicialmente a un centro médico de San Bernardo y luego remitida a un hospital de Pasto debido a la gravedad de su estado.

Fue encontrada por una de sus hijas

Según el relato de su familia, Blanca había salido durante la mañana a recoger leña, una actividad que realizaba con frecuencia. Horas después, al no regresar a casa ni responder su teléfono, una de sus hijas comenzó a buscarla.

La mujer fue hallada en estado de shock y con signos de hipotermia y golpes. Los médicos que la atendieron determinaron que había sido víctima de violencia sexual.

Debido a la gravedad de sus heridas, fue trasladada a Pasto, donde falleció el 29 de agosto de 2026, según la información oficial de las autoridades.

Familia pide justicia

El caso volvió a tomar relevancia luego de que una de sus hijas relatara lo ocurrido en un pódcast publicado el 5 de octubre, con el objetivo de visibilizar el caso y pedir justicia.

La familia de Blanca pide justicia mientras las autoridades mantienen abierta la investigación. Redes Sociales.

Más de un mes después de la muerte de Blanca, no se habían identificado públicamente sospechosos, mientras las autoridades de Nariño mantenían abierta la investigación.

La familia ha pedido que se esclarezca lo ocurrido y que se determine quién fue responsable de la agresión.